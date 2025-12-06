Tuchel warnt nach Auslosung: "Eine schwierige Gruppe"

Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel hat nach der WM-Auslosung vor den Vorrundengegnern gewarnt. "Eine schwierige Gruppe mit zwei Stammgästen bei Weltmeisterschaften und zwei stolzen und starken Nationen", sagte der 52-jährige Deutsche. England trifft in der Gruppe L auf Kroatien und Ghana sowie Außenseiter Panama.

Über Panama, das sich nach 2018 erst zum zweiten Mal qualifizieren konnte, wisse er "nicht viel", sagte Tuchel: "Aber wir werden uns vor dem Turnier darüber informieren. Wir sind zuversichtlich und werden gut vorbereitet sein, wenn wir dort ankommen."

Der ehemalige Bayern-Trainer soll die Three Lions zum ersten großen Titel seit 60 Jahren führen. Zum Auftakt trifft England am 17. Juni auf Kroatien. "Es ist das herausragende Team, die höchstplatzierte Mannschaft aus Topf zwei", sagte Tuchel. Auch Ghana sei "immer voller Talente, kann für Überraschungen sorgen und hat eine große Geschichte im Weltmeisterschaftsfußball".

Kapitän Harry Kane war nach der Auslosung am Freitagabend in Washington bereits voller Vorfreude: "Es gibt einige schwere Gruppen", sagte der Bayern-Stürmer: "Es wird ein großartiges Turnier, und ich kann es kaum erwarten, all die englischen Fans zu sehen, die uns wie immer in großer Zahl unterstützen werden."

Ein attraktives Los erhielt auch Österreich mit seinem deutschen Trainer Ralf Rangnick. In Gruppe J bekommt es Rangnicks Team mit Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi sowie Algerien und Jordanien zu tun.

"Was ich schonmal gut finde ist, dass wir erstens schon genau wissen, gegen wen wir spielen, keinen Play-off-Kandidaten dabei haben. Und dass wir gegen keines der drei Länder bisher gespielt haben - zumindest nicht in meiner Amtszeit - finde ich auch positiv", sagte Rangnick bei MagentaSport. Österreich trifft zum Auftakt am 16. Juni auf Debütant Jordanien, insgesamt sei er "mit der Auslosung durchaus zufrieden", so der 67-Jährige.