U17-WM: Bayern hoffen bei Mike auf weitere Entwicklung

Bayern Münchens Toptalent Wisdom Mike feierte zuletzt in der Champions League und in der Bundesliga schon seine Premiere für den Fußball-Rekordmeister - jetzt hoffen die Verantwortlichen des FC Bayern, dass der 17-Jährige bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar (3. bis 27. November) die nächste Stufe nimmt. "Er ist ja noch sehr, sehr jung. Er hat sich jetzt an dieses Trainingsvolumen und die Intensität gewöhnt und die letzten Wochen richtig durchgezogen. Jetzt ist es wichtig, dass er auf Spielzeit kommt. Die WM ist für ihn sicher eine sehr, sehr gute Plattform", sagte der Münchner Sportdirektor Christoph Freund am Freitag.

Trainer Vincent Kompany sprach von "ersten richtigen Schritten" bei Mike. So ein Turnier sei "für seine Entwicklung noch wichtig. Für ihn ist es etwas Besonderes, mit seinen Jungs eine WM zu spielen", sagte der Belgier. Der Flügelspieler hatte zuletzt in der Liga gegen Werder Bremen (4:0) debütiert. Auch in der Königsklasse gegen Brügge (4:0) war der 17-Jährige kurz vor Schluss eingewechselt worden.

Die deutsche U17 geht als Titelverteidiger in die WM. Das Team von Bundestrainer Marc Meister startet am 4. November in der Gruppe G gegen Kolumbien in das Mammutturnier mit 48 Mannschaften. Weitere Vorrundengegner sind Nordkorea (7.11.) und El Salvador (10.11.).

Mike hatte im Sommer ebenso wie Lennart Karl, der zuletzt bei den Bayern schon für einige Furore gesorgt hatte, seinen Vertrag verlängert. Sportvorstand Max Eberl hatte danach erklärt, beide Talente "kontinuierlich an die Profis" heranführen zu wollen. Denn: "Wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft." Freund sieht bei beiden "enormes Potenzial", ihnen könne "die Zukunft gehören".

Mike spielt seit 2022 in München, seine Anfänge nahm der schnelle Angreifer beim MSV Duisburg und bei Borussia Mönchengladbach.