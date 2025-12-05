Wie 2010: WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika

Mexiko und Südafrika werden im kommenden Jahr das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft bestreiten. Das ergab die Auslosung der WM-Gruppen am Freitagabend in Washington D.C. Bereits bei der Endrunde 2010 in Südafrika hatten sich die beiden Länder im ersten Turnierspiel gegenübergestanden (1:1).

Dass Mexiko die mit 48 Mannschaften größte WM der Geschichte im Aztekenstadion eröffnen würde, hatte schon vorher festgestanden. Die weiteren Gastgeber, die USA und Kanada, bekommen es zum Auftakt mit Paraguay bzw. dem Sieger des europäischen Play-off-Turniers A, also Italien, Nordirland, Wales oder Bosnien-Herzegowina, zu tun.