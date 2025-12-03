WM-Auslosung: Auch Brady, Gretzky und Ferdinand dabei

Die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 erhält weiteren Starglanz. Wie die FIFA mitteilte, werden die Sport-Ikonen Tom Brady (Football), Wayne Gretzky (Eishockey), Shaquille O'Neal (Basketball) und Aaron Judge (Baseball) am Freitag (ab 18.00 Uhr MEZ) im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. als Assistenten fungieren. Der langjährige englische Fußball-Nationalspieler Rio Ferdinand wird zudem als Auslosungsleiter auftreten.

"Diese historische Auslosung durchzuführen, ist eine unglaubliche Ehre", sagte Ferdinand: "Als Spieler habe ich für diese globalen Bühnen gelebt – jetzt bin ich dankbar, gemeinsam mit einer unglaublichen Besetzung eine andere, besondere Rolle zu übernehmen, um die zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften bekannt zu geben, auf die die ganze Welt wartet." Auch der siebenmalige Super-Bowl-Champion Brady sprach von einer "unglaublichen Ehre - es ist die Art von globaler Bühne, von der jeder Sportler träumt."

Die FIFA hatte zuvor bekannt gegeben, dass das deutsche Supermodel Heidi Klum die Auslosung an der Seite der Schauspieler Kevin Hart und Danny Ramirez moderieren wird. Für musikalische Unterhaltung sorgen in Washington zudem Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger und die Village People.

Deutschland ist als einer der zwölf Gruppenköpfe gesetzt. Damit geht die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann Favoriten wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, Frankreich oder England aus dem Weg. Auch ein Vorrundenduell mit einem der Gastgeber USA, Mexiko oder Kanada ist nicht möglich.