WM-Chance? Undav betreibt Eigenwerbung

Wie ist denn so der Austausch mit Julian Nagelsmann, Herr Undav? "Gibt keinen", sagte Stürmer Deniz Undav vom VfB Stuttgart bei Sky über den Kontakt zum Bundestrainer. Auf eine Berufung in den ersten DFB-Kader des WM-Jahres hofft der formstarke Angreifer aber trotzdem.

"Ich finde es schade, dass ich mich immer rechtfertigen muss", meinte Undav, er bringe doch Leistung: "Ich habe die meisten Tore, ich bin zweiter Platz international, was Scorer angeht. Wenn es nach mir geht, bin ich dabei." Auch bei der WM im Sommer, klar. Bis dahin und bis zur Nominierung (19. März) für die nächsten beiden Länderspiele sei aber noch Zeit, "deswegen bin ich da ganz entspannt".

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hielt am Donnerstag ein Plädoyer für ihn. "Er hat sehr gute Karten auf der Hand. Ich würde ihn sehr gerne in der Nationalmannschaft sehen - und er könnte dort auch gut gebraucht werden", sagte er.

Warum? "Deniz ist ein absolut kompletter Stürmer", vielseitig verwendbar als Neuner, hängende Spitze oder Zehner. "Das sehe ich nicht so oft, das Profil, beides gut zu können, das ist für mich eine Riesen-Qualität. Er hat da unglaublich gute Argumente mit seiner Variabilität. Das ist fast einzigartig, das haben wir nicht so oft, neben den Toren und seiner überragenden Form." Aber, gab er zu bedenken, bei der Nominierung fließen auch andere Gedanken ein.

Auch Jeff Chabot wirbt für seinen Stuttgarter Mitspieler. "Man muss sich nur die Zahlen angucken, oder? Den Rest kann man sich selber erklären", sagte er bei Sky. Undav hat seit November in 24 Pflichtspielen für den VfB 17 Tore erzielt und zehn vorbereitet.

"Zahlen lügen nicht", sagte Chabot: "Er hält uns in ganz wichtigen Spielen am Leben, die vielleicht nicht auf unserer Seite sind. Wenn man ihn in seiner Mannschaft hat, kann man sich glücklich schätzen."