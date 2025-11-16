WM-Entscheidung: Curacao ohne Coach Advocaat

Die Spieler von "Fußballzwerg" Curacao müssen sich ihren Traum von der ersten WM-Teilnahme ohne den Vater des bisherigen Erfolgs erfüllen. Nationaltrainer Dick Advocaat verpasst das entscheidende Qualifikationsspiel mit dem Überraschungsteam am Mittwoch auf Jamaika aus familiären Gründen. Der 78-Jährige ist in seine niederländische Heimat gereist.

"Es ist eine sehr schwere Entscheidung, die Jungs verlassen zu müssen. Ich habe sie schweren Herzens getroffen, aber die Familie ist wichtiger als Fußball", sagte der frühere Bondscoach und Trainer des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach dem Magazin Voetbal International: "Aus den Niederlanden werde ich engen Kontakt mit dem Trainerstab halten. Ich habe volles Vertrauen in meine Spieler."

Dem winzigen Karibikstaat Curacao reicht in Jamaika ein Unentschieden zur historischen Endrundenteilnahme im kommenden Jahr in den USA, Kanada und Mexiko. Kapitän Leandro Bacuna will seine rund 150.000 Landsleute trotz des Fehlens von Advocaat nicht enttäuschen. "Das sollte eine zusätzliche Motivation für uns sein", sagte der Mittelfeldspieler: "Wir spielen nicht nur für uns und unsere Insel, sondern auch für unseren Trainer."