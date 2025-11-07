WM-Quali: Play-off-Auslosung noch im November

Die Auslosung für die Play-off-Spiele der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet am 20. November in Zürich statt. Wie der Weltverband am Freitag bekannt gab, sollen kurz nach der kommenden Länderspielphase die Entscheidungen in der FIFA-Zentrale fallen.

Auch die deutsche Nationalmannschaft, die ihr Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko noch nicht sicher hat, könnte im Fall von überraschenden Punktverlusten bei den zwei Qualifikationsspielen gegen Luxemburg (14. November) und die Slowakei drei Tage später von der Auslosung betroffen sein. Die Play-off-Spiele werden im März ausgetragen.

16 Teams aus Europa streiten dabei um vier der restlichen Tickets, zwei weitere werden bei einem interkontinentalen Turnier mit sechs Teams vergeben. Bisher haben sich 28 Teams für die Endrunde im kommenden Sommer qualifiziert - erstmals nehmen 48 Mannschaften an der WM teil.