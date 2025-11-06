WM-Quali: Slowakei mit Helden von Bratislava

DFB-Schreck Slowakei will das nächste Fußball-Wunder gegen die DFB-Elf mit den elf Helden von Bratislava und insgesamt vier Deutschland-Legionären erzwingen. Nationaltrainer Francesco Calzona berief am Donnerstag alle Spieler erneut in seinen 27er-Kader für das "Endspiel" in der WM-Qualifikation gegen den viermaligen Weltmeister, die beim 2:0 im September in der Startformation gestanden hatten.

Zu diesen gehört auch der Bochumer Matus Bero. In Peter Pekarik von Hertha BSC II, dem Wolfsburger Denis Vavro und Adrian Kapralik (Holstein Kiel) sind drei weitere Spieler dabei, die in Deutschland ihr Geld verdienen. Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Milan Skriniar von Fenerbahce.

Die Slowakei liegt in der Gruppe A mit neun Punkten gleichauf mit der DFB-Auswahl auf Platz zwei. Der Weltranglisten-46. bekommt es zum Quali-Abschluss am 14. November zunächst in Kosice mit Nordirland zu tun, ehe drei Tage später in Leipzig (20.45 Uhr/ZDF) das "Endspiel" um das direkte WM-Ticket gegen Deutschland wartet.

"Eines weiß ich sicher", sagte der frühere Herthaner und Kölner Ondrej Duda: "Die Deutschen werden uns diesmal nicht unterschätzen. Ich bin überzeugt, dass sie sich gründlich auf uns vorbereiten werden, es wird also ein sehr schwieriges Spiel für uns."