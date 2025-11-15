WM-Ticket praktisch sicher: Spanien weiter makellos

Spanien hat das direkte WM-Ticket so gut wie sicher. Mit dem lockeren 4:0 (3:0)-Sieg in Georgien baute der Europameister seine makellose Bilanz in der Qualifikationsgruppe E auf fünf Siege und 19:0 Tore aus und liegt vor dem letzten Spieltag und dem direkten Duell mit Verfolger Türkei praktisch uneinholbar an der Tabellenspitze.

Die Türken sicherten mit dem 2:0 (1:0) gegen Schlusslicht Bulgarien Rang zwei ab, der Weg zur WM in den USA, Kanada und Mexiko führt demnach höchstwahrscheinlich über die Play-offs. Der Gruppensieg ist nur noch theoretischer Natur, der Rückstand auf Spanien beträgt vor dem Topspiel am Dienstag in Sevilla drei Punkte und 14 Tore Differenz.

Mikel Oyarzabal mit einem Doppelpack (11., Handelfmeter/63.), Martín Zubimendi (22.) und Ferran Torres (34.) sorgten in Tiflis, wo am Dienstag auch die deutsche U21 in der EM-Qualifikation gastiert, für die Treffer der Spanier. Oyarzabal legte noch einen weiteren Treffer für die Iberer nach (63.), die ohne die verletzten Pedri (Oberschenkel) und Lamine Yamal (Schambeinprobleme) auskommen mussten.

Für die Türken erzielte Hakan Calhanoglu die Führung ebenfalls per Handelfmeter (18.). Die Entscheidung in Bursa brachte ein Eigentor von Atanas Chernev (84.).