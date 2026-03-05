WM-Traum: Khedira spielt für Tunesien

Rani Khedira ist ab sofort für die Fußball-Nationalmannschaft Tunesiens spielberechtigt. Wie der tunesische Verband am Mittwoch mitteilte, bestätigte das zuständige Gericht des Weltverbandes FIFA offiziell den Verbandswechsel des 32-Jährigen vom Bundesligisten Union Berlin.

Damit dürfte sich der WM-Traum für den Bruder des Rio-Weltmeisters Sami Khedira erfüllen. Tunesien trifft bei dem XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) in der Gruppe F auf Japan und die Niederlande, der dritte Gegner wird noch in den Playoffs ermittelt.

Der in Stuttgart geborene Khedira, dessen Vater aus Tunesien stammt, könnte damit theoretisch schon Ende März erstmals für die Nordafrikaner auflaufen. Dann stehen Länderspiele gegen Haiti und Kanada an.

Über den Verbandswechsel des Mittelfeldspielers wurden auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB), die Confederation of African Football (CAF) sowie die Europäische Fußball-Union (UEFA) informiert. Tunesien erhofft sich von Khedira zusätzliche Erfahrung und Stabilität.

Khedira spielte von der U15 bis zur U19 für die Junioren-Nationalmannschaften des DFB. Für die U21 oder die A-Nationalmannschaft wurde er jedoch nie nominiert.