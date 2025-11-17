WM 2026: USA bieten Ticketinhabern Visa-Vorrang an

Fans der Fußball-WM 2026 erhalten für Reisen in die USA bevorzugten Zugang zu Visa-Interviews. Die US-Regierung stellte am Montag mit dem Weltverband FIFA das neue System "FIFA PASS" vor. Ticketinhaber können damit ab Anfang 2026 vorrangige Termine für Visa-Anträge buchen.

Die Ankündigung erfolgte bei einem Termin im Weißen Haus mit US-Präsident Donald Trump, Außenminister Marco Rubio und FIFA-Präsident Gianni Infantino. Für Bürger aus Ländern mit gültigem Visa-Waiver-Programm besteht zusätzlich die Option auf eine visafreie Einreise über das ESTA.

Die WM 2026 ist das erste Turnier mit 48 Mannschaften und wird in elf US-Städten sowie in Kanada und Mexiko ausgetragen. Das Turnier beginnt am 11. Juni 2026 in Mexiko-Stadt und endet am 19. Juli 2026 mit dem Finale in East Rutherford. Die FIFA rechnet bei den 104 Spielen mit insgesamt 6,5 Millionen Besucherinnen und Besuchern.