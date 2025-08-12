Nächster Ludwigsburg-Abgang: Behrend zurück in Oldenburg

Handball-Nationalspielerin Jenny Behrend hat als nächste Spielerin den im Chaos versunkenen deutschen Serienmeister HB Ludwigsburg verlassen. Wie der VfL Oldenburg am Dienstag bekannt gab, wechselt die 29-Jährige für die neue Saison zurück zu ihrem Ex-Klub. "Ich bin unfassbar dankbar für die Chance, die ich beim VfL bekommen habe, und dafür, dass sie mich so auffangen", sagte Behrend. Die Außenspielerin war bereits von 2014 bis 2021 für Oldenburg aktiv und feierte 2018 den Triumph im DHB-Pokal. "Ganz realisiert" habe sie ihr Comeback aber noch nicht.

An Ludwigsburg lässt Behrend derweil kein gutes Haar. "Es wurde mit Existenzen gespielt", sagte sie. Vor wenigen Tagen hatte der Verein einen Insolvenzantrag eingereicht, die Spielerinnen standen vor dem Nichts. "Es kam für uns alle super überraschend, ich habe es selbst noch nicht so ganz begriffen", so Behrend. Am Montag war bereits Nationalmannschaftskollegin Xenia Smits zurück an eine alte Wirkungsstätte gewechselt, die 31-Jährige läuft in der kommenden Saison wieder für Metz Handball in Frankreich auf.

Vor allem im Hinblick auf die Heim-WM, die vom 26. November bis 14. Dezember gemeinsam mit den Niederlanden ausgetragen wird, sind ihre Wechsel wichtig. Nach den Turbulenzen in Ludwigsburg können sie sich nun wieder auf das Sportliche konzentrieren.

Derweil befindet sich auch die norwegische Nationalspielerin Guro Nestaker nach nur einem Jahr vor der Rückkehr zu Storhamar Handball. Der Klub, bei dem sie bereits von 2018 bis 2024 aktiv war, "schaue nach Möglichkeiten" sie zurückzuholen, sagte Trainer Kenneth Gabrielsen gegenüber der norwegischen Zeitung VG. Doch noch hapert es offenbar an der Finanzierung. "Es gibt eine 50:50-Chance, dass wir das möglich machen. Bei Storhamar geben wir kein Geld aus, das wir nicht haben."