Neustart bei BVB-Handballerinnen: Rothenpieler beerbt Groener

Personalwechsel bei den Handballerinnen von Borussia Dortmund: Kay Rothenpieler übernimmt im Sommer das Traineramt beim BVB, der auslaufende Vertrag mit Chefcoach Henk Groener wird nach nicht verlängert. Auf ein Ende der Zusammenarbeit nach vier Jahren einigte man sich einvernehmlich, hieß es in der Klub-Mitteilung. Stattdessen unterschrieb Rothenpieler einen Vertrag bis 2028.

Rothenpieler war zwischen 2001 und 2020 mit Unterbrechungen Trainer der Männer von ASV Hamm Westfalen. Zuletzt arbeitete er als Manager beim spanischen Drittligisten Handbol Marratxí. "Wir wollen in der kommenden Saison wieder um die deutsche Meisterschaft spielen. Der Kader gibt das her", sagte Rothenpieler. Auch in der Champions League soll es möglichst weit gehen.