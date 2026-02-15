Champions League: BVB-Handballerinnen bangen um die Play-offs

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben im Kampf um den Einzug in die Play-offs der Champions League einen Rückschlag erlitten. Im Duell mit dem französischen Spitzenteam Metz Handball verlor Dortmund mit 24:33 (12:15). Nach der zweiten Niederlage in Folge muss Dortmund nun um den Einzug in die Qualifikationsrunde für das Viertelfinale bangen.

Auch sechs Tore der Niederländerin Kelly Vollebregt reichten dem BVB nicht gegen den Zweiten der Gruppe. Dortmund liegt vor dem Vorrundenfinale auf dem sechsten Platz und damit dem letzten, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt.

Der Vorsprung auf Verfolger Storhamar beträgt zwei Zähler. Die Norwegerinnen spielen im Fernduell ums Weiterkommen am letzten Spieltag gegen den Vierten Bistrita, während Dortmund am Sonntag in Ungarn gegen Spitzenreiter Györi ETO KC antreten muss. Storhamar hat den direkten Vergleich aufgrund der besseren Tordifferenz gegen die Dortmunderinnen gewonnen. Gewinnt Storhamar, würde der BVB bei einer eigenen Niederlage ausscheiden.