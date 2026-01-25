Champions League: Dortmunds Handballerinnen auf Play-off-Kurs

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben im Kampf um die Play-off-Plätze in der Champions League einen knappen Auswärtssieg gefeiert. Beim direkten Verfolger Storhamar Handball aus Norwegen gewann der BVB 31:30 (19:11) und festigte seine gute Ausgangslage für die Qualifikationsspiele um den Einzug ins Viertelfinale.

Dortmunds Rückraumspielerin Alina Grijseels war mit sieben Treffern beste Werferin. Im Tor hielt ihre Nationalmannschaftskollegin Sarah Wachter lediglich neun Versuche.

Für den Tabellenzweiten der Bundesliga war der Erfolg in Hamar der vierte Sieg nach elf Spielen. Dortmund liegt nun auf dem letzten Platz, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Gegen die Ungarinnen von Debreceni VSC folgt Anfang Februar erneut ein Duell zwischen Tabellennachbarn.