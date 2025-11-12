Champions League: Magdeburg gewinnt auch gegen Zagreb

Siebtes Spiel, siebter Sieg: Der SC Magdeburg bleibt in der Champions League weiter ohne Punktverlust. Der Titelverteidiger setzte sich am Mittwochabend souverän mit 27:22 (10:9) gegen RK Zagreb aus Kroatien durch und baute so seine Tabellenführung in Gruppe B aus. Bester Werfer im Team von Trainer Bennet Wiegert war Sebastian Barthold mit sechs Toren.

Gegen Zagreb, das weiter ohne Punkt in der Königsklasse bleibt, hatte Magdeburg nur am Anfang etwas Mühe. Doch in der zweiten Hälfte drehte der Tabellenzweite der Bundesliga dann auf, vor den eigenen Fans präsentierte sich Magdeburg in der Offensive deutlich abgeklärter als die Gäste. Zudem zeigte Torwart Matej Mandic gegen seinen Ex-Klub mit einigen Paraden eine starke Vorstellung - der 23-Jährige war erst vor drei Monaten aus Zagreb nach Magdeburg gewechselt.