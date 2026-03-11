Champions League: Magdeburg in Paris chancenlos

Zum Abschluss der Gruppenphase hat Titelverteidiger SC Magdeburg das Fernduell um die Tabellenspitze in der Champions League klar verloren. Der Bundesliga-Spitzenreiter unterlag im Topspiel bei Paris Saint-Germain mit 26:34 (11:15). Parallel gewann Spitzenreiter FC Barcelona sein letztes Spiel in Gruppe B, in der Magdeburg das Ticket für das Viertelfinale bereits sicher hatte.

"Das tut sehr weh, da wir eine wirklich gute Gruppenphase gespielt haben und dieser Abschluss spiegelt das nicht wieder", sagte der geknickte Trainer Bennet Wiegert über die wohl schwächste Leistung der Magdeburger Königsklassen-Saison. Einzig die über 200 mitgereisten Fans hätten geliefert, so Wiegert.

Nach dem Magdeburger Offensivspektakel im Hinspiel (37:31) musste Trainer Bennet Wiegert im Pariser Stade Pierre de Coubertin ohne die verletzten Rückraum-Stars Felix Claar und Omar Ingi Magnusson auskommen. Teamkollege Manuel Zehnder war mit sechs Treffern noch der beste Werfer.

"Die beiden Startphasen waren extrem entscheidend. So hoch in Rückstand zu geraten, das holt man in Paris nicht auf", haderte Wiegert nach dem Auswärtsspiel mit seinem schlafmützigen Team. Nach einem Vier-Tore-Rückstand zur Pause ließen die Magdeburger auch zu Beginn von Hälfte zwei den nötigen Biss vermissen. "Kommt aus euren Ärschen", hatte Wiegert in einer Auszeit vehement gefordert - vergeblich.

Der deutsche Vizemeister hatte in dieser Saison zuvor einzig gegen Barcelona mit 29:36 verloren. Die Katalanen behaupteten als klarer Favorit gegen HC Pelister 08 Bitola mit einem 47:27 (24:15) die Tabellenführung endgültig. Das Viertelfinale wird am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt.