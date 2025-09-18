CL: Berlin trotzt Liga-Krise - Magdeburg siegt hauchdünn

Die Füchse Berlin haben einen wichtigen Schritt aus der Krise gemacht. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie in der Handball-Bundesliga und dem Personalbeben rund um Meistertrainer Jaron Siewert und Sportvorstand Stefan Kretzschmar feierten die Berliner in der Champions League einen wichtigen Erfolg. Gegen Juri Knorrs neuen Klub Aalborg Handbold setzten sich die Füchse mit 31:28 (17:13) durch. Auch der SC Magdeburg gewann sein zweites Spiel in der Königsklasse: Der Titelverteidiger feierte mit 22:21 (15:12) erstmals einen Erfolg beim FC Barcelona.

Schon zum Auftakt in die Königsklasse bei HB Nantes hatten die Berliner überzeugt – und auch gegen die ambitionierten Dänen zeigte das Team am Donnerstagabend eine konzentrierte Leistung. Bester Werfer für die Hauptstädter am 2. Spieltag war Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Treffern, Nationalspieler Knorr kam auf ein Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Für Magdeburg in Barcelona war Omar Ingi Magnusson (6) bester Werfer.

Beide deutschen Mannschaften gingen in ihren Partien früh in Führung, während die Füchse den Vorsprung souverän über die Spielzeit brachten, mussten die Magdeburger deutlich mehr für ihren Sieg kämpfen. Nach der Halbzeitpause zeigte sich die Mannschaft von Bennet Wiegert angeschlagen, die Gastgeber aus Barcelona kamen in einem umkämpften Spiel immer wieder heran. Ian Barrufet Torrebejano warf den Siebenmeter, der in letzter Sekunde zum Ausgleich hätte führen können, jedoch an den Pfosten, wodurch Magdeburg gewann.

Für Barcelona war es die erste Niederlage im zweiten Champions-League-Spiel. Auch für Knorr und Aalborg war es nach dem Auftaktsieg bei MKB Veszprem KC der erste Rückschlag. Nach vier Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen hatte Knorr zu dieser Saison die Bundesliga verlassen und war nach Aalborg gewechselt.

Die Füchse könnten mit dem Sieg ein wenig Ruhe in der Krise erzeugen. Zuletzt hatten die Fans Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning rigoros ausgepfiffen, nachdem dieser Siewert und Kretzschmar von ihren Aufgaben entbunden hatte. Siewert, der den Hauptstadtklub in der Vorsaison zum ersten Meistertitel geführt hatte, hatte in den vergangenen Tagen mit der Vereinsführung öffentlich abgerechnet. Er empfinde "große menschliche Enttäuschung", schrieb der Meistertrainer bei Instagram.