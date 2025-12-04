Erste CL-Pleite: Füchse verlieren bei Schlusslicht Kolstad

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat in der Champions League überraschend seine erste Saison-Niederlage kassiert. Beim Tabellenletzten Kolstad HB aus Norwegen unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Nicolej Krickau am zehnten Spieltag der Gruppe A 24:28 (12:15). Kolstad hatte zuvor nur eines von neun Spielen gewonnen.

Bitter zudem: Bei den Gästen, die ohnehin ohne ihren verletzten Welthandballer Matthias Gidsel auskommen mussten, schied auch dessen Landsmann Lasse Andersson lädiert aus. Bester Berliner Werfer war in Trondheim Matthes Langhoff mit sieben Treffern.

Bei Kolstad überragte neben Magnus Sodena (neun Tore) der langjährige Bundesliga-Torwart Andreas Palicka. Der 39 Jahre alte Schwede, früher beim THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag, ließ die Füchse wiederholt verzweifeln.