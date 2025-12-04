Füchse patzen beim Schlusslicht - Magdeburg bleibt makellos

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat in der Champions League überraschend seine erste Saison-Niederlage kassiert. Beim Tabellenletzten Kolstad HB aus Norwegen unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Nicolej Krickau am zehnten Spieltag der Gruppe A 24:28 (12:15). Kolstad hatte zuvor nur eines von neun Spielen gewonnen.

Makellos bleibt hingegen Titelverteidiger SC Magdeburg. Der Bundesliga-Spitzenreiter gewann auch sein zehntes Saisonspiel mit 40:31 (19:13) gegen den ungarischen Vizemeister Pick Szeged und führt mit 20 Punkten die Gruppe B vor dem FC Barcelona (18) an.

Bitter für Berlin neben der Pleite: Bei den Gästen, die ohnehin ohne ihren verletzten Welthandballer Matthias Gidsel auskommen mussten, schied auch dessen Landsmann Lasse Andersson lädiert aus. Bester Berliner Werfer war in Trondheim Matthes Langhoff mit sieben Treffern.

Bei Kolstad überragte neben Magnus Sodena (neun Tore) der langjährige Bundesliga-Torwart Andreas Palicka. Der 39 Jahre alte Schwede, früher beim THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen unter Vertrag, ließ die Füchse wiederholt verzweifeln.

Gegen Szeged trafen gleich neun Magdeburger mindestens dreimal. Gisli Thorgeir Kristjansson war mit sechs Toren am erfolgreichsten.