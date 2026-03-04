Gruppensieger in der Königsklasse: Füchse glänzen in Aalborg

Die Füchse Berlin haben dank einer Glanzleistung im Spitzenspiel einen beeindruckenden Teilerfolg in der Champions League eingefahren. Durch den 35:31 (16:15)-Auswärtssieg beim dänischen Topteam Aalborg HB steht der deutsche Handballmeister schon zwei Spieltage vor Ende der Vorrunde als Gruppensieger fest. Bester Werfer der Füchse war Starspieler Mathias Gidsel, der achtmal traf - Dejan Milosavljev glänzte im Tor mit 17 Paraden.

In der Achtergruppe waren beide Teams schon vor dem Anwurf für das Viertelfinale qualifiziert gewesen. Dennoch entwickelte sich vor vollem Haus in Aalborg eine Partie auf hohem Niveau. Nationalspieler Juri Knorr kam aufseiten der Dänen nur in der zweiten Hälfte zum Einsatz - ihm gelang bei vier Versuchen ein Treffer.

Beide Teams waren mit einer seltenen Europacup-Niederlage im Gepäck in die Partie gestartet. Die Füchse hatten zuletzt gegen KS Kielce aus Polen verloren, Aalborg bei Sporting Lissabon. Der deutsche Meister verkraftete den Rückschlag besser und zog Mitte der zweiten Hälfte vorentscheidend davon.