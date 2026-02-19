Handball: Auch Berlin im Champions-League-Viertelfinale

Die Füchse Berlin haben sich in der Handball-Champions-League wie Titelverteidiger SC Magdeburg vorzeitig ohne Umweg über die Play-offs direkt für das Viertelfinale qualifiziert. Der deutsche Meister gewann beim rumänischen Topklub Dinamo Bukarest 27:21 (13:12) und ist in der Gruppe A durch die gleichzeitige 35:36-Niederlage des ungarischen Rivalen KC Veszprem bei KS Kielce vor den drei letzten Vorrundenspielen nicht mehr von einem der beiden ersten Plätze zu verdrängen.

Durch ihren achten Pflichtspielsieg nacheinander gelang der Mannschaft von Trainer Nikolej Krickau auch die Wiedergutmachung für ihre bislang einzige Königsklassen-Niederlage der Saison Anfang Dezember beim norwegischen Außenseiter Kolstad HB (24:28). Berlins erfolgreichster Werfer war dabei in Rumänien einmal mehr Welthandballer Mathias Gidsel mit acht Treffern.

Das Viertelfinale wird am 29./30. April und 6./7. Mai ausgetragen. Das Final Four findet am 13. und 14. Juni in Köln statt.

Magdeburg hatte bereits 24 Stunden vor Kiel seine erneute Viertelfinalteilnahme perfekt gemacht. Der 37:30-Erfolg am Mittwoch gegen GOG Handbold beseitigte die letzten Zweifel am Sprung des Bundesliga-Spitzenreiters in die Runde der besten acht Mannschaften.