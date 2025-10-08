Handball: Magdeburg bleibt makellos in der Königsklasse

Makellos in der Champions League: Titelverteidiger SC Magdeburg hat auch sein viertes Duell in der neuen Königsklassen-Saison gewonnen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert setzte sich bei GOG Handbold im dänischen Svendborg mit 39:30 (18:16) durch.

"Wir sind natürlich super happy, hier bestanden zu haben. Das wirkt im Endergebnis relativ easy und souverän, wenn man sich aber die erste Halbzeit anschaut, war das nicht unbedingt so", sagte Wiegert.

Doch letztlich verteidigte der Spitzenklub aus Sachsen-Anhalt gegen die Talenteschmiede seine Tabellenführung in der Gruppe A. Bester Werfer für den SCM war Ómar Ingi Magnússon mit elf Treffern.

"Da wartet eine Mannschaft auf uns, die vielleicht den talentiertesten Kader ganz Europas hat", hatte Wiegert vor der Partie gewarnt. Und der SCM-Coach sollte durch den Auftritt der Gastgeber lange bestätigt sehen. Im zweiten Durchgang spielte Magdeburg dann aber seine Klasse aus, setzte sich ab und bleibt verlustpunktfrei.