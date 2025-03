Handball: SCM vor Einzug ins Champions-League-Viertelfinale

Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg steht in der Champions League vor dem erneuten Einzug ins Viertelfinale. Der Vorjahres-Vierte gewann in der Play-off-Runde das Hinspiel beim rumänischen Topklub Dinamo Bukarest 30:26 (16:11). Für das entscheidende Rückspiel am 2. April (Mittwoch/20.45 Uhr) bedeutet der Erfolg eine gute Ausgangsposition.

Am späteren Mittwochabend (20.45 Uhr) wollen auch die Füchse Berlin den ersten Schritt in die Runde der besten Acht machen. Der Vizemeister tritt zum Auftakt der K.o.-Phase in Polen beim früheren Titelgewinner KS Kielce an.

Magdeburg übernahm in Bukarest unmittelbar nach dem Anwurf das Kommando und zog den Gastgebern bereits in der Anfangsphase davon. Ihren Vorsprung von zwischenzeitlich bis zu sieben Toren verwaltete die Mannschaft von SCM-Trainer Bennet Wiegert in der Folgezeit ungefährdet. Bester Werfer der Gäste war der Isländer Omar Ingi Magnusson mit sechs Toren.