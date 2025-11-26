Magdeburg in der Champions League weiter unaufhaltsam

Neun Spiele, neun Siege: Nicht nur in der heimischen Bundesliga, auch in der Champions League ist der SC Magdeburg weiter das Maß aller Dinge. Beim nordmazedonischen Meister RK Eurofarm Pelister dominierte der Titelverteidiger und gewann souverän mit 31:26 (15:12). Dank der perfekten Bilanz ohne Punktverlust baut der Tabellenführer der Gruppe B seinen Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Barcelona somit vorerst auf vier Punkte aus, die Katalanen können am Donnerstag (18.45 Uhr) bei GOG Handbold wieder auf zwei Zähler verkürzen.

Früh im Spiel wurde der SCM seiner Favoritenrolle am Mittwoch gerecht: Nach gut 20 Minuten zog die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert auf fünf Tore davon – und hätte mit mehr Präzision im Abschluss gar höher führen können.

Im weiteren Verlauf häuften sich die Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Magdeburg - seit Februar 2025 in der Champions League ohne Niederlage - spielte die Partie jedoch souverän von der Uhr, ohne dass es die Gastgeber in irgendeiner Weise gefährlich werden konnte. Aufseiten der Magdeburger war Markus Saugstrup bester Werfer (6 Treffer).

Bevor der Spitzenreiter am nächsten Spieltag gegen den SC Pick Szeged gefordert ist, geht es für den SCM bereits am Samstag in der Bundesliga bei GWD Minden weiter (19.00 Uhr/DYN).