Sieg in letzter Sekunde: Füchse weiter makellos

Die Füchse Berlin haben in der Champions League nach einem Krimi den vierten Sieg im vierten Spiel eingefahren. Der deutsche Handball-Meister lag am Donnerstag gegen den punktlosen rumänischen Serienchampion Dinamo Bukarest lange zurück, konnte die Partie in der packenden Schlussphase aber noch in einen 32:31 (16:18)-Erfolg drehen. Tobias Gröndahl sorgte nach Ablauf der Uhr mit seinem verwandelten Siebenmeter für die Entscheidung.

Die Berliner festigten damit ihre Tabellenführung in der Gruppe A mit der maximalen Ausbeute vor den Dänen von Aalborg Handbold und dem KC Vezprem aus Ungarn (beide 6:2). Welthandballer Mathias Gidsel war mit elf Toren abermals bester Werfer der Füchse, allein in der zweiten Halbzeit gelangen dem Dänen acht Treffer.

Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau startete dominant in die Begegnung, verlor dann aber die Kontrolle. Die Gäste gestalteten die Partie ausgeglichen, vier Minuten vor Schluss lagen die Rumänen noch vorne. Berlin drehte die Partie, doch Bukarest glich acht Sekunden vor dem Ende aus. Mit dem letzten Angriff holten die Füchse den letztlich entscheidenden Siebenmeter heraus, den die Schiedsrichter erst nach Ansicht der TV-Bilder gaben.

In der Königsklasse geht es für Berlin am nächsten Donnerstag gegen den norwegischen Vizemeister Kolstad weiter.