DHB-Pokal: BVB und Bensheim/Auerbach im Finale

Borussia Dortmund und die HSG Bensheim/Auerbach stehen im Endspiel des DHB-Pokals der Frauen. Bundesliga-Tabellenführer BVB, der den Wettbewerb zum ersten und bislang einzigen Mal 1997 gewonnen hatte, besiegte im Halbfinale des Final Four in Stuttgart die HSG Blomberg-Lippe mit 35:32 (17:15).

Das Team mit den drei WM-Silbermedaillengewinnerinnen Alina Grijseels, Lisa Antl und Sarah Wachter trifft im Endspiel am Sonntag (16.15 Uhr/DF1) auf die HSG Bensheim/Auerbach, für die es der erste Triumph im DHB-Pokal wäre.

Zuvor hatte sich der Bundesliga-Dritte Bensheim/Auerbach dramatisch gegen den Thüringer HC nach Siebenmeterwerfen mit 36:34 (31:31, 14:16) durchgesetzt. Die HSG um die Vize-Weltmeisterinnen Nina Engel und Mareike Thomaier hatte zunächst eine 25:21-Führung verspielt, um kurz vor Schluss von 29:31 noch auf Unentschieden zu stellen. Im Siebenmeterwerfen hatten die "Flames" dann die besseren Nerven.