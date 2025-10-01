DHB-Pokal: Flensburg-Sieg im Duell mit Machulla

Die SG Flensburg-Handewitt hat das Topspiel der zweiten Handball-Pokalrunde bei den Rhein-Neckar Löwen überzeugend gewonnen und das Achtelfinale erreicht. Der favorisierte viermalige Pokalsieger setzte sich am Mittwochabend auswärts im Duell mit seinem Ex-Trainer Maik Machulla 38:32 (18:18) durch.

Die Löwen mussten überhaupt nur spielen, weil sie beim Final-Four-Turnier in der Vorsaison Pokal-Vierter geworden waren - die ersten drei, darunter Titelverteidiger THW Kiel, steigen erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein.

Weitere Bundesliga-Duelle gewannen am Mittwoch die Füchse Berlin gegen die HSG Wetzlar (35:30) und der SC DHfK Leipzig bei Frisch Auf Göppingen (28:26).