Handball: Berlin mit Pokal-Pflichtsieg - und nun gegen Kiel

Der deutsche Handball-Meister Füchse Berlin hat das Pokal-Viertelfinale komplettiert. Der Hauptstadtklub zog im Bundesliga-Duell mit dem ThSV Eisenach durch einen deutlichen 38:22 (22:12)-Erfolg als letzte Mannschaft in die Runde der besten acht ein.

Berlins letzte Hürde vor seiner zweiten Teilnahme am Final Four nach 2024 ist allerdings hoch. Der Berliner Volleyball-Star Florian Krage-Brewitz bescherte den Füchsen für das Viertelfinale (17./18. Dezember) ein Topspiel gegen Cupverteidiger und Rekordmeister THW Kiel. In einer weiteren Schlagerpaarung treffen Champions-League-Sieger SC Magdeburg und Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt aufeinander. In den übrigen zwei Spielen um einen Platz bei der Pokal-Endrunde in Köln (18./19. April) messen sich Erstliga-Rückkehrer Bergischer HC und die MT Melsungen sowie der SC DHfK Leipzig und der TBV Lemgo Lippe.

Berlin war gegen Eisenach ab der ersten Sekunde die tonangebende Mannschaft. Die Thüringer Gäste liefen gegen den Pokalsieger von 2014 jederzeit einem stetig wachsenden Rückstand hinterher. Beste Füchse-Werfer waren der Däne Mathias Gidsel und der Norweger Tobias Gröndahl mit jeweils sechs Treffern. In Eisenachs Mannschaft zeichnete sich der Schwede Oskar Joelsson als fünffacher Torschütze aus.