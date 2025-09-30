Pokal-Überraschung: Erlangen scheidet in Nordhorn aus

Handball-Bundesligist HC Erlangen hat den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Pokals überraschend verpasst. Im Krimi beim ambitionierten Zweitligisten HSG Nordhorn-Lingen unterlag die Mannschaft von Trainer Johannes Sellin am Dienstagabend mit 32:35 (16:17) und schied wie im Vorjahr bereits in der zweiten Pokalrunde aus.

Wie die HSG steht auch der TV Großwallstadt in der nächsten Runde, der Ex-Pokalsieger bezwang im ebenfalls engen Zweitligaduell die SG BBM Bietigheim mit 35:34 (17:18). Im Achtelfinale, das am 5./6. November ausgetragen wird, steigen dann auch Titelverteidiger THW Kiel, Pokalfinalist MT Melsungen und die drittplatzierte HBW Balingen-Weilstetten in den Wettbewerb ein.