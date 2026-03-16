Watzke feiert BVB-Handballerinnen nach Pokaltriumph

Hans-Joachim Watzke geriet ins Schwärmen, als sich Alina Grijseels und die anderen Handballerinnen von Borussia Dortmund längst im Partyrausch befanden. Nach dem Ende der jahrzehntelangen Durststrecke im DHB-Pokal herrschte beim BVB eine riesige Euphorie - im Saisonendspurt winkt dem Klub nun sogar das erste Double der Vereinsgeschichte.

"Dieser Triumph im DHB-Pokal ist ein großartiger Erfolg für Borussia Dortmund. Die Mannschaft hat in beiden Spielen des Final Four eine beeindruckende Leistung gezeigt und sich diesen Titel absolut verdient", sagte BVB-Präsident Watzke nach dem zweiten Pokal-Triumph nach 1997. "Wenn man bedenkt, dass der bislang letzte Pokalsieg im Handball bereits 29 Jahre zurückliegt, ist das fast schon ein historischer Moment für den BVB. Dazu gratuliere ich den Spielerinnen, dem Trainerteam und den Verantwortlichen von Herzen."

Trainer Henk Groener sah den Schlüssel zum 30:25-Erfolg im Finale gegen die HSG Bensheim/Auerbach vor allem in der Defensive. "Wir hatten natürlich Respekt vor Bensheim, das über die Emotionen kommt und bis zur letzten Minute kämpft. Aber unsere Abwehr mit einer fantastischen Sarah Wachter im Tor, die einen Sahnetag erwischt hat, war hervorragend aufgestellt", sagte der Niederländer.

Bei Wachter, neben Grijseels und Lisa Antl eine von drei Vizeweltmeisterinnen im BVB-Team, waren die großen Emotionen nach dem Finalerfolg in Stuttgart unübersehbar. "Es fühlt sich super an. Es ist mein erster richtiger Titel. Ich bin unglaublich froh, hier mit den Fans zu feiern und so ein geiles Spiel abgeliefert zu haben", sagte die Torhüterin, die zur Spielerin des Finales gewählt wurde. Grijseels war "wahnsinnig stolz auf die Mannschaft" und versprach: "Wir werden den Abend und die Nacht auf jeden Fall genießen."

In der Bundesliga könnte das Team die Saison nun vergolden: Groeners Team führt die Tabelle im Endspurt der Hauptrunde an. Drei Spiele stehen für den BVB noch aus, dann wird in den Playoffs der Nachfolger des in die Insolvenz abgestürzten Seriensiegers HB Ludwigsburg gesucht. Steht am Ende der Saison der zweite Meistertitel nach 2021, würde der Partyrausch wohl weitergehen. Und Watzke erneut ins Schwärmen geraten.