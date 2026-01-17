Dahmke rückt in den Kader - Langhoff pausiert

2016er-Europameister Rune Dahmke kommt bei der Handball-EM in Dänemark zu seinem ersten Einsatz. Bundestrainer Alfred Gislason berief den 32 Jahre alten Linksaußen des THW Kiel für das zweite Vorrundenspiel gegen Serbien am Samstagabend (20.30 Uhr/ARD) in Herning in seinen 16-köpfigen Kader.

Im Vergleich zum 30:27-Auftaktsieg gegen Österreich rutscht Matthes Langhoff (Füchse Berlin) aus dem Aufgebot. Der Berliner Linkshänder Nils Lichtlein, der bereits zum Auftakt aufgrund einer Fußverletzung gefehlt hatte, pausiert weiterhin. Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft genommen und kann aus diesem Aufgebot für jedes Spiel maximal 16 Spieler nominieren.

Mit einem Sieg kann sich Deutschland vorzeitig das Ticket für die EM-Hauptrunde sichern. Der dritte deutsche Vorrundengegner ist am Montag (20.30 Uhr/ZDF) Spanien.