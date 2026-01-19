EM-"Endspiel" gegen Spanien: Turnierdebüt für Lichtlein

Bundestrainer Alfred Gislason setzt im alles entscheidenden Vorrundenfinale gegen Spanien erstmals auf Linkshänder Nils Lichtlein. Der Rückraumspieler des deutschen Meisters Füchse Berlin steht für das Duell am Montagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning im 16-köpfigen Spieltagskader der deutschen Handballer.

Lichtlein hatte wegen einer Fußverletzung sowohl den Auftaktsieg gegen Österreich (30:27) als auch die 27:30-Niederlage gegen Serbien verpasst. Neben ihm rückt auch sein Vereinskollege Matthes Langhoff wieder ins Aufgebot. Langhoff war gegen die Serben ebenfalls nicht nominiert worden. Aussetzen werden gegen Spanien Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel) und Linkshänder Franz Semper (DHfK Leipzig).

Für Gislasons Mannschaft ist die Partie gegen Spanien ein echtes Endspiel. Mit einem Sieg oder einem Remis zieht Deutschland in die Hauptrunde ein, bei einer Niederlage wäre das Aus in der Vorrunde besiegelt.