Gislason streicht Dahmke für EM-Auftakt gegen Österreich

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason verzichtet zum EM-Start neben dem verletzten Nils Lichtlein auch auf Linksaußen Rune Dahmke. Der 2016er-Europameister vom THW Kiel steht nicht im 16-köpfigen Spieltagskader für den Auftakt gegen Österreich am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr/ARD) in Herning.

Gislason hat 18 Spieler mit zur Europameisterschaft nach Dänemark genommen und muss aus diesem Aufgebot für jedes Spiel 16 Spieler nominieren. Dass der Berliner Linkshänder Lichtlein wegen einer Fußverletzung ausfällt, war bereits am Mittwoch klar gewesen.

Neben Lichtlein hatte auch Dahmke, der bereits in den Vorbereitungsspielen gegen Kroatien (32:29, 33:27) nicht zum Einsatz gekommen war, bei der Abschlusseinheit in der Jyse Bank Boxen am Mittwoch zunächst nur individuell trainiert. Damit geht Gislason lediglich mit Lukas Mertens vom SC Magdeburg als Linksaußen in die Partie.

Neben Österreich sind Serbien (Samstag, 20.30 Uhr/ARD) und Spanien (Montag, 20.30 Uhr/ZDF) die deutschen Vorrundengegner. Die ersten zwei Teams erreichen die Hauptrunde.