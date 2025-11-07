Handball: Dyn zeigt Europameisterschaften 2026

Der Streaminganbieter Dyn hat sich die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaften der Männer und Frauen im kommenden Jahr gesichert. Mit der Sportrechte-Agentur SportA von ARD und ZDF, die beide Turniere im TV übertragen, schloss der Streamingdienst eine Vereinbarung ab, welche "alle Spiele der beiden Turniere sowie die Auswärts-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft der Frauen im Vorfeld der EHF EURO 2026" umfasst. Das erklärte Dyn in einer Mitteilung.

Den Auftakt bildet die EM der Männer zu Jahresbeginn in Dänemark, Schweden und Norwegen (15. Januar bis 1. Februar). Das Frauen-Turnier findet vom 3. bis 20. Dezember in Tschechien, der Türkei, der Slowakei, Polen und Rumänien statt.

Schon die Heim-EM der Männer im vergangenen Jahr hatte Dyn gezeigt, zudem hatte sich das Unternehmen im Mai die Pay-TV-Rechte für die Weltmeisterschaften beider Geschlechter bis 2031 gesichert. Im Vereinshandball hält Dyn Übertragungsrechte unter anderem an der Männer- und Frauen-Bundesliga, den DHB-Pokalwettbewerben sowie der jeweiligen Champions League.