Handball-EM: Dänemark zerlegt Norwegen und holt Gruppensieg

Olympiasieger und Weltmeister Dänemark hat die Hauptrunde der Handball-EM mit einem Kantersieg abgeschlossen und der deutschen Auswahl damit ein Halbfinalduell mit Kroatien beschert. Die Dänen gewannen am Mittwochabend gegen Norwegen mit 38:24 (19:16), damit schlossen sie die Gruppe I auf dem ersten Platz vor Deutschland ab. Dänemark bekommt es im Halbfinale am Freitag nun mit Island zu tun, das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft auf Vizeweltmeister Kroatien (17.45 Uhr/ARD), den Sieger der Gruppe II.

Die Dänen liefen zu Beginn des Prestigeduells mit den bereits ausgeschiedenen Norwegern zunächst viel hinterher, erst kurz vor der Pause bekam der große Favorit das Spiel unter Kontrolle - und zog dann davon. Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin und Emil Jakobsen (SG Flensburg-Handewitt) waren mit jeweils sieben Toren die besten Werfer der Dänen.

Die Kroaten hatten sich Platz eins in der Parallelgruppe am früheren Mittwochabend mit einem 27:25 (13:15) gegen Ungarn gesichert. Das Team von Coach Dagur Sigurdsson, Trainer beim deutschen EM-Erfolg 2016, musste allerdings gehörig zittern. Erst in Spielminute 46 ging die Mannschaft erstmals in Führung. Am Mittwochabend erzielte dabei kein Kroate mehr als vier Treffer, auf der Gegenseite überzeugte Bence Imre mit sieben Toren als erfolgreichster Werfer.

Island hatte sich das Ticket fürs Halbfinale am Nachmittag durch ein 39:31 (18:16) gegen Slowenien gesichert, für die kleine Nation ist es die erste Halbfinalteilnahme seit 2010.

Co-Gastgeber Schweden war durch die Ergebnisse der Konkurrenz bereits vor seinem Hauptrundenabschluss ausgeschieden, gegen die Schweiz gelang immerhin noch ein furioses 34:21 (14:12). Als Tabellendritter bestreitet Rekord-Europameister Schweden nun das Platzierungsspiel um Platz fünf gegen Portugal, das zum Abschluss mit 35:27 (16:12) gegen Spanien gewann.