Handball-EM: Färöer feiern historischen Sieg

Die Handballer der Färöer stehen nach dem ersten Sieg ihrer EM-Historie vor dem Einzug in die Hauptrunde. Das Team des kleinen Atlantik-Archipels um den Kieler Rückraumstar Elias Ellefsen a Skipagötu besiegte in Oslo die Auswahl Montenegros nach einer Gala 37:24 (19:12) und ist vor dem letzten Spieltag der Gruppe D noch ungeschlagen.

Die Färinger, die zum Auftakt ein 28:28 gegen die Schweiz geholt hatten, ließen den vom früheren französischen Weltklassespieler Didier Dinart trainierten Montenegrinern kaum eine Chance. Vor allem Oli Mittun (zehn Treffer) sowie Rechtsaußen Hakun West av Teigum von den Füchsen Berlin (neun) lief phasenweise richtig heiß, Ellefsen a Skipagötu traf achtmal.

Die Färöer bestreiten bei der EM ihre zweite wichtige Endrunde. Bei ihrer Europameisterschafts-Premiere im Jahr 2024 war das Team zwar sieglos nach der Vorrunde ausgeschieden, hatte aber gegen die große Handball-Nation Norwegen ein sehr umjubeltes Unentschieden geholt.