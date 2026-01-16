Handball-EM: Hannings Italiener verlieren zum Auftakt klar

Die von Bob Hanning trainierten Italiener sind mit einer erwartbaren Niederlage in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Das Team des einzigen deutschen Nationalcoachs beim Turnier in Dänemark, Schweden und Norwegen unterlag zum Auftakt in Gruppe F in Kristianstad den hoch eingeschätzten Isländern mit 26:39 (12:21) und stehen vor den verbleibenden Vorrundenpartien gegen Ungarn und Polen unter Druck.

Leo Prantner vom Hanning-Klub Füchse Berlin war mit sieben Toren der erfolgreichste Werfer der Italiener, die nach 28 Jahren ihr Comeback auf der EM-Bühne gaben. Bei den Isländern trugen Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson von Champions-League-Sieger SC Magdeburg mit sieben beziehungsweise sechs Treffern zum klaren Erfolg bei.

Portugal, das bei der WM 2025 im Viertelfinale die deutsche Mannschaft aus dem Turnier befördert hatte, wurde in Gruppe B gegen Rumänien in Herning seiner Favoritenrolle vollauf gerecht uns siegte mit 40:34 (23:15).

Noch mehr Tore bekamen die Zuschauer in Oslo geboten: Slowenien besiegte Montenegro in Gruppe D mit 41:40 (19:18) - so viele Tore fielen noch nie bei einer Männer-EM. Die bisherige Bestmarke erzielten Belarus und Island 2016 (39:38), das Turnier vor zehn Jahren in Polen gewann das deutsche Team.

Am Abend steigt in Herning Co-Gastgeber und Topfavorit Dänemark gegen Nordmazedonien (20.30 Uhr/Dyn) ins Turnier ein. Das Ziel des Olympiasiegers und Weltmeisters ist klar: Erstmals nach 2012 wieder Europameister werden.