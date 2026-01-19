Nach Zugunglück in Spanien: Schweigeminute vor DHB-Spiel

Vor dem entscheidenden EM-Vorrundenspiel von Deutschlands Handballern am Montagabend gegen Spanien wird es eine Schweigeminute geben. Wie die Europäische Handball-Föderation (EHF) bestätigte, soll damit der Opfer des schweren Zugunglücks in Spanien gedacht werden. Die Gedenkminute findet im Anschluss an die Nationalhymnen statt.

Die Initiative ging von der spanischen Delegation aus, die um ein offizielles Zeichen des Mitgefühls gebeten hatte. Die EHF entsprach dem Wunsch und ordnete die Durchführung der Schweigeminute vor dem Anwurf am heutigen Abend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning an.

Am Wochenende waren bei einer Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in der Provinz Córdoba mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Bilder der Katastrophe sorgten europaweit für Bestürzung.

Für Deutschland geht es im Duell mit den Spaniern sportlich um viel. Mit 2:2 Punkten droht das Vorrunden-Aus. Auch Spanien (4:0) ist noch nicht sicher für die Hauptrunde qualifiziert.