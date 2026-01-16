"Ein bisschen verwirrt": EM-Wespe stört DHB-Auftaktsieg

Renars Uscins erschrak. "Ich wusste nicht, was abgeht", sagte der Torjäger von Deutschlands Handballern über die Szene, als sich beim deutschen EM-Auftaktsieg gegen Österreich (30:27) während einer Auszeit plötzlich eine Wespe auf seinem Trikotkragen niederließ. Angst habe er aber nicht gehabt. Zumal Spielmacher Juri Knorr das Tierchen schnell vertrieb.

"Ich war ein bisschen verwirrt, als Juri gesagt hat: 'Hey, pass auf'", berichtete Uscins: "Aber die Wespe ist wohl aus dem Ally Pally zu uns hergeflogen. Hoffentlich bringt sie uns Glück." Bei der Darts-WM im legendären Alexandra Palace in London sorgt seit Jahren eine Wespe regelmäßig für Schlagzeilen - nun wurde das gelb-schwarze Flugobjekt auch beim Handball erstmals gesichtet.

"Ja, die Wespe hat schon ganz schön gestört", erzählte DHB-Kapitän Johannes Golla über den kuriosen Gast bei der deutschen Teambesprechung kurz vor der Halbzeitpause. "Wir wollten ja nicht, dass da noch jemand gestochen wird. Da sollten wir natürlich auch dem Tier gerecht werden und das irgendwie sicher verwahren." Am Ende ging die Sache gut aus: Was aus der Wespe wurde, ist zwar nicht überliefert. Die deutschen Spieler aber blieben unversehrt - und gewannen das Spiel.