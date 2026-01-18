"Keine Ahnung": Gislason reagiert auf Knorr-Kritik

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat kurz angebunden auf die Kritik an seiner Person bei der EM-Niederlage gegen Serbien reagiert. Neben Ex-Nationalspielern hatte sich auch Juri Knorr kritisch geäußert, der DHB-Spielmacher beschwerte sich am ARD-Mikrofon über seine Einsatzzeit. "Wir reden intern sehr viel", sagte Gislason bei einer Pressekonferenz im Teamquartier am Sonntag im dänischen Silkeborg. Er habe aber "keine Ahnung", was Knorr nach dem Spiel öffentlich in der Presse gesagt habe.

Nach dem 27:30 (17:13) im zweiten Vorrundenspiel steht Deutschland unter riesigem Druck. Im Gruppenfinale gegen Spanien droht am Montag (20.30 Uhr/ZDF) das Vorrunden-Aus. "Die Situation ist nicht schön. Wir müssen gegen Spanien mit einigen Toren gewinnen. Es wird alles andere als einfach", sagte Gislason: "Wir müssen das Olympia-Wunder wiederholen, wenn wir weiterkommen wollen." Beim Silber-Coup von Paris hatte das DHB-Team im Halbfinale gegen Spanien gewonnen.

Es habe "die Führung von außen gefehlt", hatte 2007-Weltmeister Pascal Hens am späten Samstagabend nach dem Serbien-Schock im "Harzblut"-Talk von Dyn moniert. Man habe im Angriff "keinen Plan B". Michael Kraus, ein weiterer WM-Champion von vor 19 Jahren, wählte noch deutlichere Worte: "Alfred, scheiße gecoacht, vercoacht." Knorr sagte: "Natürlich brodelt es in einem auf der Bank, wenn man da draußen sitzt und nicht helfen kann."

Unter anderem an der Belastungsverteilung und Wahl der Spieler entlud sich die Kritik. Vor allem eine Szene knapp drei Minuten vor Schluss wurde heftig diskutiert. Gislason hatte beim Stand von 25:26 knapp drei Minuten vor dem Ende Sekundenbruchteile zu früh auf den Buzzer gedrückt, der Ausgleichstreffer durch Knorr wurde deshalb aberkannt.

"Ich habe den Punkt gekostet mit dem Timeout. Juri war schneller, als ich dachte", sagte Gislason am Sonntag, nachdem er sich das Video vom Spiel in der Nacht noch einmal angeschaut hatte, und übernahm die volle Verantwortung für die Niederlage: "Das war ein Schock für die Mannschaft. Der Fehler hat der Mannschaft mindestens einen Punkt gekostet."