Rechenspiele: So kommen die Handballer noch in die Hauptrunde

Deutschlands Handballer stehen nach der EM-Niederlage gegen Serbien (27:30) mit dem Rücken zur Wand. Im Gruppenfinale gegen Spanien droht am Montag (20.30 Uhr/ZDF) das Vorrunden-Aus, doch selbst ein Weiterkommen in die Hauptrunde mit der Maximalpunktzahl ist noch möglich.

"Wir müssen die Spanier mit drei Toren schlagen, was alles andere als einfach ist. Aber das müssen wir machen, wenn wir nicht rausfliegen wollen", sagte Bundestrainer Alfred Gislason im Ersten und sprach von einer "maximal schwere Aufgabe, die wir jetzt bekommen. Bislang haben sich die Spanier als die stärkste Mannschaft dieser Gruppe gezeigt."

Deutschland hat wie Serbien 2:2 Punkte auf dem Konto. Spanien, das Österreich am Samstag 30:25 besiegte, steht bei 4:0 Zählern. Österreich besitzt mit 0:4 Punkten aber auch noch Chancen auf die Hauptrunde, für die sich nur die ersten beiden Teams qualifizieren. Der Sport-Informations-Dienst (SID) gibt einen Überblick über die möglichen Szenarien zum deutschen Weiterkommen am letzten Vorrundenspieltag:

1. Deutschland erreicht die EM-Hauptrunde, ohne einen Punkt mitzunehmen:

- wenn es gegen Spanien verliert UND Österreich mit genau drei Toren gegen Serbien gewinnt, dabei aber weniger als 30 Treffer erzielt

- wenn es gegen Spanien mit mindestens drei Toren gewinnt UND Serbien gegen Österreich siegt

- Sonderfall Österreich–Serbien 30:27: Deutschland kommt trotz Niederlage gegen Spanien nur weiter, wenn es gegen Spanien mit genau einem Tor verliert

2. Deutschland erreicht die EM-Hauptrunde und nimmt einen Punkt mit:

- wenn es gegen Spanien unentschieden spielt UND Serbien gegen Österreich verliert

3. Deutschland erreicht die EM-Hauptrunde und nimmt zwei Punkte mit:

- wenn es gegen Spanien gewinnt UND Serbien nicht gegen Österreich siegt