Schützenhilfe für DHB-Team: Österreich schlägt Serbien

Österreichs Handballer haben Schützenhilfe für Deutschland geleistet, den Einzug in die Hauptrunde trotz ihres ersten EM-Siegs aber verpasst. Der Mannschaft von Nationaltrainer Iker Romero genügte das 26:25 (12:13) gegen Serbien im abschließenden Vorrundenspiel nicht, um noch eine Chance auf die ersten zwei Plätze in der Vorrundengruppe A zu haben.

Der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason reicht gegen die nun bereits qualifizierten Spanier am Montagabend (20.30 Uhr/ZDF) in Herning schon ein Remis, um nach dem Schock gegen Serbien (27:30) die zweite Turnierphase einzuziehen. Mit einem Sieg würde Deutschland sogar die optimale Ausbeute von 2:0 Zählern mitnehmen. Bei einer Niederlage wäre das Turnier für die DHB-Auswahl beendet.

In Gruppe E feierte Kroatien einen 35:29 (15:13)-Erfolg gegen die Niederlande und steht angesichts von nun 4:0 Punkten vor dem Hautrundeneineinzug. Die Niederlande hat nach der zweiten Turnier-Niederlage hingegen kaum noch Chancen. Nur die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde. Die Zähler gegen die ebenfalls qualifizierte Mannschaft werden in die zweite Turnierphase mitgenommen.