Sportwetten: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt

Andreas Wolff erwartet "Anti-Handball" vom Angstgegner, doch alles andere als ein deutscher Auftaktsieg bei der EM wäre auch für den Nationaltorwart eine herbe Enttäuschung: Im Duell mit Österreich am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) geht der Olympiazweite im dänischen Herning als großer Favorit auf die Platte. Sportwettenanbieter bwin führt einen deutschen Sieg mit der Quote 1,15, eine Überraschung der Österreicher ist mit 7,25 notiert.

Dabei besitzt das Team, das in der Offensive von Lukas Hutecek und Nikola Bilyk (THW Kiel) getragen wird, durchaus Potenzial: In der EM-Qualifikation im vergangenen März war die DHB-Auswahl in Wien nicht über ein 26:26 hinausgekommen. Auch bei der vergangenen EM 2024 hatten die Österreicher, bei denen sieben Bundesligaprofis im Kader stehen, Deutschland in der Hauptrunde ein Unentschieden (22:22) abgetrotzt. Bei einem weiteren Remis zahlt bwin das 16-Fache des Einsatzes aus.

Auf der Jagd nach dem ersten Titel seit dem EM-Gold 2016 gehört Deutschland für den Sportwettenanbieter nicht zum engsten Favoritenkreis. Hinter Gastgeber Dänemark (1,40), Schweden (9,00) und Frankreich (10,00) wird Deutschland mit der Quote 17,00 notiert - gleichauf mit Norwegen und Island. Der Einzug ins Halbfinale ist das erklärte Ziel der Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason.