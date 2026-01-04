Start der EM-Vorbereitung: Schnee bremst Handballer aus

Deutschlands Handballer sind mit kleinen Anreiseproblemen, aber viel Vorfreude in ihre EM-Vorbereitung gestartet. Bundestrainer Alfred Gislason begrüßte am Sonntagnachmittag witterungsbedingt zunächst nur einen Teil seines 18-köpfigen Kaders im vornehmen Sheraton Hannover Pelikan Hotel. Bis zum ersten Training am Abend wurde aber die Ankunft aller Spieler erwartet.

"Der eine oder andere musste dem Wetter bei der Anreise Tribut zollen. Das ist ein bisschen ärgerlich", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton dem Sport-Informations-Dienst (SID) elf Tage vor dem Turnierbeginn in Dänemark und ergänzte schmunzelnd: "Das trägt eher zur guten Stimmung bei, weil es dem einen oder anderen im Training noch vorgehalten wird. Solange alle zur ersten Trainingseinheit anwesend sind, wird auch Alfred es mit einem Lächeln nehmen können."

Unter anderem Julian Köster wurde auf seiner Anfahrt ausgebremst, er stieg im niedersächsischen Wunstorf kurzerhand in den Nahverkehr um. "Der ICE fuhr nicht mehr weiter, aber zum Glück gab es noch eine S-Bahn, es hat dann ein bisschen länger gedauert, jetzt bin ich aber hier", sagte Köster nach seiner Ankunft dem SID. Sein Vorfreude-Level liege trotzdem aber bei "10 von 10", versicherte der Gummersbacher mit einem breiten Grinsen.

Am Nachmittag stand in der verschneiten Landeshauptstadt Niedersachsens die erste Teamsitzung an, anschließend folgte eine erste lockere Trainingseinheit. "Wenn Alfred unter dem Weihnachtsbaum einen Fußball gefunden hat, dann wird es vielleicht auch eine kleine Runde Fußball zum Aufwärmen geben. Und dann werden wir heute eine ganz normale Trainingseinheit absolvieren. Sicherlich mit einer dosierten Intensität, aber nichtsdestotrotz wird Handball im Vordergrund stehen. Denn unterm Strich sind es nur vier Einheiten, bis wir unser Vorbereitungsspiel gegen Kroatien haben", sagte Chatton.

Der erste von zwei Tests gegen den Vizeweltmeister geht am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr/sportschau.de) in Zagreb über die Bühne. Drei Tage später (11. Januar/18.05 Uhr/ARD) kommt es in Hannover im Rahmen der Generalprobe zum Wiedersehen mit den Kroaten. "Wir haben bewusst nach ganz oben im Regal gegriffen. Es gilt, sich möglichst schnell schon auf dieses Niveau hochzupimpen", sagte Chatton: "Das wird bei dieser Europameisterschaft elementar sein. Wir dürfen uns keinen Ausrutscher erlauben."

Bei der EM, die Deutschland komplett im dänischen Herning absolvieren wird, trifft Gislasons Team in der kniffligen Vorrundengruppe A auf Österreich (15. Januar), Serbien (17. Januar) und Spanien (19. Januar). Weitere Gastgeber des Turniers neben Dänemark sind Schweden und Norwegen.