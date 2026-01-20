Top-Quote für Handballer: 7 Millionen sehen Spanien-Showdown

Der wichtige Sieg von Deutschlands Handballern im "Endspiel" gegen Spanien hat dem ZDF eine Top-Quote im TV beschert. 6,97 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen schalteten am Montagabend im Durchschnitt bei der Übertragung des 34:32 im letzten Vorrundenspiel aus dem dänischen Herning ein. Dies entsprach einem Marktanteil von 27,7 Prozent, die Partie war die meistgesehene Sendung am Montag und lockte die meisten TV-Zuschauer im bisherigen Turnierverlauf.

Zum Vergleich: Beim Auftaktspiel gegen Österreich (30:27) hatten 5,5 Millionen Menschen (23,7 Prozent) eingeschaltet, beim zweiten Auftritt gegen Serbien (27:30) 5,66 Millionen (23,8). Am Donnerstag startet das deutsche Team in die Hauptrunde, in der vier weitere Spiele warten.

Handball-EM 2026: Deutschland gewinnt gegen Spanien und zieht in die Hauptrunde ein