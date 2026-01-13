Vor EM-Start: Handballer bangen um Lichtlein

Schlechte Nachrichten kurz vor Turnierbeginn: Deutschlands Handballer bangen vor dem EM-Start um Linkshänder Nils Lichtlein. Der Rückraumspieler des deutschen Meisters Füchse Berlin erlitt am Montagabend beim letzten Training in Deutschland eine "Verletzung des linken Vorfußes" und dürfte das Auftaktspiel gegen Österreich am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) in Herning verpassen.

"Momentan gehen wir davon aus, dass er im Laufe der Vorrunde wieder dazustößt", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton am Dienstagnachmittag nach der Ankunft in Silkeborg. "Stand heute" gebe es "keinen Anlass" mit einer Nachnominierung zu reagieren.

Details der am Dienstagmorgen kurzfristig organisierten MRT-Untersuchung gab der Deutsche Handballbund (DHB) nicht bekannt. Es könne sein, "dass es zwei, drei Tage dauert, vielleicht auch vier oder fünf", sagte Chatton: "Deswegen haben wir uns bei der Prognose ein bisschen zurückgehalten. Das werden jetzt die nächsten Tage entscheiden." Es sei "schade für Nils, der im zweiten Spiel gegen Kroatien erneut gezeigt hat, welche Impulse er uns geben kann", ergänzte der Teammanager mit Blick auf die Generalprobe gegen Vizeweltmeister Kroatien am vergangenen Sonntag (33:27).

Trotz der Diagnose trat Lichtlein am Dienstagmorgen gemeinsam mit dem Team die Reise ins dänische Silkeborg an. Bundestrainer Alfred Gislason muss vor jedem Spieltag einen 16-köpfigen Kader aus seinem 18er-Aufgebot benennen.

Neben Österreich trifft Deutschland in der Vorrundengruppe A auf Serbien (Samstag/20.30 Uhr) und Spanien (Montag/20.30 Uhr). Die ersten beiden Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Turnierphase.