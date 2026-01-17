Zweite EM-Aufgabe: Langhoff im Klub-Duell gegen Serben-Stars

Wenn DHB-Abwehrkante Matthes Langhoff über Serben-Star Mijajlo Marsenic spricht, klingt es nach Respekt – und ein wenig Schmerz. "Gegen Massa macht es, finde ich, nicht ganz so viel Spaß, weil der dann doch ein bisschen stärker ist als ich, ein bisschen größer", sagte der Defensivspezialist der deutschen Handballer vor dem EM-Duell mit seinem Klubkollegen von den Füchsen Berlin.

Am Samstag (20.30 Uhr/ARD) trifft Turnier-Debütant Langhoff nicht nur auf den Brocken am Kreis, sondern mit Torhüter Dejan Milosavljev auf ein weiteres vertrautes Gesicht. Mit beiden holte er im vergangenen Sommer den ersten deutschen Meistertitel an die Spree, nun will er gegen sie das vorzeitige Hauptrundenticket fürs DHB-Team klarmachen. Langhoffs Rezept? "Wir müssen da irgendwie gegenhalten und zusehen, dass wir unsere Abwehr wieder so hinstellen wie gegen Österreich, und dann vielleicht ein bisschen besser ins Tempospiel kommen", sagte der 23-Jährige.

Serbien steht nach dem 27:29 gegen Spanien unter Zugzwang, bei einer Niederlage gegen Deutschland droht das vorzeitige Vorrundenaus. Langhoff erwartet eine "sehr emotionale Mannschaft, für die es jetzt schon um alles geht. Die werden alles reinwerfen."

Die großen Erfolge der Serben liegen schon einige Zeit zurück. 2012 wurde das Team bei seiner Heim-EM Zweiter, danach ging es steil bergab. Bei der vorherigen Europameisterschaft landete Serbien auf Platz 19, für die WM im vergangenen Jahr war der nächste DHB-Gegner nicht qualifiziert. Nun bauen sie auf das Berliner Bundesliga-Duo.

"Dejan ist ein überragender Torwart, der so ein Spiel auch entscheiden kann", sagt Langhoff. Bei allem Respekt verweist er aber im nächsten Atemzug auf die Qualitäten des DHB-Gespanns mit Andreas Wolff und David Späth. "Wir sind auf keinen Fall im Nachteil." Kreisläufer Marsenic sei mit seinen 2,02 Meter Körpergröße und einem Kampfgewicht von 122 Kilogramm schlicht "eine Wucht. Da müssen wir einfach gucken, dass wir den gut unter Kontrolle haben."

Dritter und letzter deutscher Gegner am Montag (20.30 Uhr/ZDF) ist Spanien. Nur die ersten beiden Teams erreichen die zweite Turnierphase, in welche die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierte Mannschaft mitgenommen werden. Erklärtes DHB-Ziel ist der Einzug ins Halbfinale.