Zweite Niederlage: Hannings Italiener verpassen Hauptrunde

Bob Hanning hat mit den italienischen Handballern die Hauptrunde bei der EM in Dänemark, Schweden und Norwegen verpasst. Das 26:32 (13:14) gegen Ungarn am Sonntagabend im schwedischen Kristianstad war die zweite deutliche Niederlage für den deutschen Trainer und sein Team nach dem 26:39 gegen Island. Damit ist das Aus vorzeitig besiegelt, Ungarn und Island sind eine Runde weiter.

Souverän in die Hauptrunde zog auch Dänemark ein. Der Weltmeister und Olympiasieger gewann sein zweites Spiel in Herning gegen Rumänien 39:24 (22:17), Welthandballer Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin war mit neun Toren bester Werfer der Partie. Zum Vorrundenabschluss geht es für die Dänen gegen Portugal.

Hanning, im Hauptberuf Geschäftsführer der Füchse Berlin, hatte bei seinem ersten großen Turnier als Trainer Italiens vom Einzug in die Hauptrunde geträumt. Letztlich reichte es gegen die "beiden Großen" nicht. Zum EM-Abschluss geht es für Italien, das erstmals seit 1998 bei einer Endrunde dabei war, am Dienstag gegen Polen.