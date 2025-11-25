European League: Auch Flensburg vorzeitig in der Hauptrunde

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat in der European League vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Der Titelverteidiger gewann auch sein fünftes Spiel in der Gruppe A, die Mannschaft von Trainer Ales Pajovic setzte sich in Frankreich bei Saint-Raphael Var HB mit 36:29 (17:15) durch und folgte den drei weiteren deutschen Teams THW Kiel, MT Melsungen und TSV Hannover-Burgdorf in die nächste Runde.

Wie Flensburg bleibt auch Melsungen makellos. Die Nordhessen siegten in der Gruppe E mit 35:34 (18:15) gegen HF Karlskrona aus Schweden. Neuzugang Reynir Thor Stefansson kam erstmals seit seinem Wechsel im Sommer für die MT zum Einsatz, das isländische Rückraumtalent fügte sich mit fünf Treffern direkt gut ein. Bester Werfer der Gastgeber war Ruben Marchan Criado mit sieben Toren.

Melsungen hatte wie Kiel und Hannover-Burgdorf bereits nach dem vierten Gruppenspiel das Ticket für die Hauptrunde gelöst. Die Flensburger zogen auch dank Nationalspieler Marko Grgic nach, der an der Mittelmeerküste zehn Treffer erzielte. Die ersten beiden Mannschaften der acht Vierergruppen erreichen die Hauptrunde.